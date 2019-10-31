Торонто, Канада, , 13:57 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 30 очков. В составе «Детройта» наибольшую результативность показал центровой Андре Драммонд, на счету которого 21 очко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хьюстон» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 159:158. Этот матч стал третьим по результативности в истории НБА.

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