Вашингтон, , 13:53 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 159:158.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 59 очков. В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 46 очков.

Отметим, что этот матч стал третьим по результативности в истории НБА без учёта овертайма. Команды набрали 317 очков на двоих.

Самой результативной стал матч 1990 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс», в котором команды набрали в сумме 320 очков. На втором месте находится матч 1984 года между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс», когда команды набрали на двоих 318 очков.

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