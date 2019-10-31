Токио, , 13:44 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире по боксу в Токио, сообщили 31 октября в пресс-службе казахстанской федерации бокса.

Боксеры из Казахстана завоевали две золотые и две серебряные медали. Чемпионом в весовой категории до 91 кг стал Айбек Оралбай, еще одно золото завоевал Сакен Бибосынов, выступавший в категории до 52 кг. Серебряными призерами стали Санатали Тольтаев и Римма Волосенко.

Напомним, 29 октября в Павлодаре стартовал IX международный турнир по боксу среди мужчин на призы заслуженного тренера КазССР, профессора Вахитова Рафаэля Гайсича.

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