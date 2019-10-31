Окленд, США, 31 октября 2019, 13:41 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:110.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Дэвин Букер, набравший 31 очко. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Эрик Пэскелл, на счету которого 20 очков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом» со счётом 120:91.
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