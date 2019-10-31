с. Песчанокопское, Ростовская область, , 12:51 — REGNUM Тренировать вратарей футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области будет экс-вратарь сборной Белоруссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

«Тренером вратарей назначен известный в прошлом голкипер национальной сборной Белоруссии Валерий Шантолосов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что тренерский штаб клуба во главе с Дмитрием Воецким отправлен в отставку. Временным наставником «Чайки» назначен Юрий Лыков.

Читайте ранее в этом сюжете: Тренеров ростовского клуба «Чайка» отправили в отставку