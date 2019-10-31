Лондон, , 12:43 — REGNUM Команды, ставшие победителями в 1/8 финала Кубка английской лиги, узнали соперников по следующему раунду. Состоялась жеребьёвка четвертьфинала турнира.

По итогам жеребьёвки «Оксфорд Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Колчестер Юнайтед».

Кроме того, «Астон Вилла» на своём поле примет «Ливерпуль», а «Эвертон» померится силами с «Лестер Сити».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» победил «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счётом 5:5 (5:4 — по пенальти), а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» — 2:1.

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