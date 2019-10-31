Ливерпуль, Великобритания, , 12:14 — REGNUM «Ливерпуль» установил рекорд Кубка английской лиги по количеству серий послематчевых пенальти. Об этом сообщает Opta.

Отмечается, что в Кубке лиги «Ливерпуль» одержал восемь побед в серии одиннадцатиметровых, что является рекордом для этого турнира. Пока больше никому не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги по пенальти.

Как ранее сообщало, «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги со счётом 5:5 (5:4 — по пенальти).

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