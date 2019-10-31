Турин, Италия, , 12:09 — REGNUM Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд по количеству сыгранных матчей за клуб. Об этом сообщает ESPN.

Буффон вышел в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Эта игра стала для него 513-й матч за «Ювентус».

По этому показателю Буффон догнал экс-нападающего туринского клуба Алессандро Дель Пьеро, у которого также 513 матчей, что является рекордом клуба.

Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. После этого он перешёл в ПСЖ, где отыграл один сезон, и вернулся обратно в туринский клуб.

Также напомним, что Дель Пьеро играл за «Ювентус» с 1993 по 2012 год и является лучшим бомбардиром клуба.

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