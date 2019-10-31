Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сегодня, 31 октября, поборется за выход в четвертьфинал Кубка России. В Москве на стадионе «Открытие Арена» жёлто-синие сыграют с хозяевами поля — «Спартаком», передаёт ИА REGNUM.

Уже известно, что с кем победитель встречи продолжит борьбу за Кубок России. В ¼ финала команда сразится с ЦСКА, обыгравшим «Уфу».

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» прошёл в 1/8 финала Кубка России в сентябре. Со счётом 2:0 подопечные Валерия Карпина одержали победу на саранской «Мордовией».