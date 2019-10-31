Ирвайн, США, , 12:39 — REGNUM Игроки World of Warcraft считают, что компания Blizzard не выделила собственных средств на киберспортивный чемпионат, который пройдёт на выставке Blizzcon 2019. Об этом 30 октября сообщил портал Inven Global.

«Я не буду больше этого терпеть!» Цитата из х∕ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США

Ранее разработчики сообщали, что призовой фонд гарантированно составит $500 тыс., но финансовая поддержка игроков может увеличить эту сумму. После сборов компания объявила, что окончательная сумма фонда составила $660 тыс. — геймеры считают, что в Blizzard учли только вложенные средства пользователей.

Напомним, на Blizzcon 2019 пройдут чемпионаты по PvP (игрок против игрока) и PvE (игрок против окружения) режимам World of Warcraft. Победитель каждого соревнования получит по $330 тыс.

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