Москва, 31 октября 2019, 11:41 — REGNUM Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его сын может завершить карьеру. Об этом сообщает Fight Nights Global.
По словам Нурмагомедова, Хабиб завершит карьеру «через два-три боя».
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. Свой последний на сегодняшний день бой он провёл в октябре с Дастином Порье, победив досрочно.
Всего за карьеру Нурмагомедов провёл 28 поединков, в которых одержал 28 побед.
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