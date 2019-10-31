Мурманск, , 11:31 — REGNUM В посёлке Никель Мурманской области пройдёт киберспортивный турнир по игре FIFA 20 под названием Кубок Никеля (Nickel Cup). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ФКС России 30 октября.

Участие в соревновании примут как известные киберспортсмены, так и начинающие игроки. Гости мероприятия при этом смогут помериться силами на любительском турнире. В рамках Кубка Никеля также пройдут шоу-матчи при участии спортсменов из Финляндии и Норвегии.

Кубок пройдёт в никельском Дворце Спорта 2 ноября 2019 года. Организатором мероприятия выступила Федерация компьютерного спорта России при поддержке компании «Норникель».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ФКС России объявила о старте Чемпионата России по интерактивному футболу 2019. Гранд-финал соревнования пройдёт 8 декабря 2019 года в Москве.

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