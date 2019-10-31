Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Ванкувера» хет-трик оформил нападающий Брок Бёзер, ещё по шайбе забросили Бо Хорват и Элиас Петтерссон. У «Колорадо» точными бросками Джефф Картер, оформивший дубль, и Андриан Кемпе.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 17 очков после 12 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 29-м месте с восемью очками после 13 игр.

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