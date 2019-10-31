Денвер, США, , 11:18 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» дубль оформил нападающий Джонатан Юбердо, ещё по шайбе забросили Колтон Севьюр и Александр Барков. У «Колорадо» точными бросками Мэтью Ньето, Йоонас Донской и Натан Маккиннон.

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 13 матчей. «Колорадо» идёт на пятом месте с 18 очками после 12 игр.

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