Ньюарк, США, , 11:03 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Ондржей Палат, ещё по шайбе забросили Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Энтони Чирелли, Мэтью Жозеф и Тайлер Джонсон.

В составе «Нью-Джерси» хет-трик оформил форвард Кайл Палмьери, дубль на счету Йеспера Братта, ещё один точный бросок в активе Сами Ватанена.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 14 очков после 12 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 30-м месте с семью очками после 10 игр.

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