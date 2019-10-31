Амстердам, , 10:14 — REGNUM Газета Algemeen Dagblad сообщает, что Дик Адвокат (Dick Advocaat) стал новым тренером роттердамской сборной Фейеноорд. Он подписал контракт, согласно которому он будет работать тренером до конца текущего футбольного сезона. Адвокат стал преемником Яп Стама (Jaap Stam), который ушёл из Фейеноорда, пробыв на должности тренера всего лишь 120 дней. Результаты Стама в качестве тренера оказались неудовлетворительными. Окончательным поводом для его ухода стало поражение против амстердамского клуба Аякс со счётом 4:0. Аякс и Фейеноорд издавна считаются главными соперниками в голландском футболе.

Адвокат в 2016 г. уже несколько месяцев работал в Фейеноорде. Тогда он был помощником тогдашнего тренера сборной Джованни ван Бронкхорст (Giovanni van Bronckhorst). Несколько месяцев назад появились слухи, что он придёт на смену Ван Бронкхорсту в качестве главного тренера Фейеноорда, однако тогда он отклонил предложение клуба.

В качестве помощников главного тренера с Адвокатом будут работать Кор Пот (Cor Pot) и Джон де Волф (John de Wolf).

У Адвоката большой и внушительный послужный список. Так, он в разное время возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и России (на Евро-2012), а также петербургский «Зенит» и другие клубы.