Тегеран, , 10:45 — REGNUM 30 октября иранская сборная по водному поло провела совместную тренировку с командой Сингапура в преддверии отборочного этапа Олимпиады-2020. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Федерация водного поло Ирана заявила, что спортсмены пробудут в Сингапуре несколько недель, в ходе которых разработают новую тактику игры и опробуют ее в матчах с азиатской сборной. Отборочные матчи по водному поло с участием Ирана и Сингапура пройдут в Алматы с 12 по 16 февраля 2020 года.

Напомним, что в 2018 году, в ходе Летних Азиатских игр сборная Ирана заняла 3 место, обыграв китайских соперников.