Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В рамках подготовки к летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет построено поле для регби. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает «Интерфакс».

В своём выступлении на открытии Всемирного дня городов в Екатеринбурге Куйвашев анонсировал, какая инфраструктура будет возведена к 2023 году. В частности, речь идёт о медицинском центре, дворце видов спорта и специальном поле для регби.

Глава региона призвал всех участников форума посетить международные студенческие игры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируют выделить 40 млрд рублей из регионального бюджета на подготовку Универсиады-2023 в ближайшие три года. Первую часть суммы — почти 12 млрд рублей — могут дать уже в 2020 году.

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