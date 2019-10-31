Вашингтон, , 09:41 — REGNUM 31 октября российский нападающий Александр Волков дебютировал в НХЛ в рамках матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Девилз». «Молнии», а составе которых выступил россиянин, переиграли соперника в гостях, выиграв в результате овертайма со счетом 7:6 в свою пользу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Девилз» «Пруденшиал-центр» в Нью-Джерси.

В этом матче Александр провёл на льду в общей сложности 12 минут и 49 секунд, а также заработал отрицательный показатель полезности «-2». Нападающий выполнил один силовой приём, но не нанёс ни одного броска в сторону ворот соперника. Отметим, что Александра поставили в первое звено на дебютную встречу. Его партнерами по игре в одной тройке нападения стали Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.

22-летний нападающий был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ 2017 года под общим 47-м номером. Игрок был сразу добавлен в систему «Лайтнинг» и с момента драфта Волков сыграл в 163 матчах за фарм-клуб «молний». В этом сезоне Александр Волков успел принять участие в трёх встречах за «Сиракьюз», отличившись тремя результативными передачами.