Ростов-на-Дону, , 23:44 — REGNUM Перед игрой с «Астраханочкой» гандболистки «Ростов-Дона» провели только одну полноценную совместную тренировку после перерыва на сборную. На это указал главный тренер донского клуба Амброс Мартин, комментируя победу своих подопечных.

«Мы осознавали, что соперник непростой. К счастью, игроки всё правильно поняли и хорошо провели начало встречи. Вторая половина тайма была примерно как в матче со «Звездой». Но это не из-за расслабленности. Думаю, дело в том, что тренеры соперников поговорили со своими игроками в перерыве. И, возможно, потому, что мы уже думаем о ближайшем матче в Лиге чемпионов. Но это не оправдание, мы должны сражаться все 60 минут», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» со счётом 30:19. Подопечные Амброса Мартина выиграли девять из девяти игр предварительного этапа Суперлиги.

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