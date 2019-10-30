Ростов-на-Дону, , 23:32 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» в очередном туре Суперлиги Париматч. Матч завершился со счётом 30:19 в пользу подопечных Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 30 октября.

Наибольшим числом забитых мячей отличились игроки ростовского клуба Валерия Маслова, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь и Ксения Макеева.

В настоящее время ростовчанки лидируют в туриной таблице чемпионата России 2019/2020, набрав 18 очков. Подопечные Амброса Мартина выиграли девять из девяти игр предварительного этапаСуперлиги.