30 октября 2019 | Время чтения 6 мин

«СМИ и те, кто его пригласил, поддакивают Макгрегору. Вы не должны поддерживать его. Если бы вас, гражданина России, начали бы оскорблять, то я бы остановил людей. Он оскорблял народ и людей, которые вместе с советским народом защищали нашу родину», — заявил Нурмагомедов.

Мариета Епремян, , 20:48 — REGNUM Смешанные единоборства привлекают всё большее число болельщиков не только за рубежом, но и в России. Победа спортсмена из Дагестана Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором значительно добавила популярности этому виду спорта. Для доселе не знавшего поражений дагестанца она стала 29-й в его стремительной карьере. Спортсмен очевидно находится на пике спортивной формы и медийной известности. Что по неписаным законам пиара чревато скандалами. Этим простейшим и эффективным способом превратить спортивное поражение в информационную победу и воспользовался его соперник Конор Макгрегор.

Перчатка Хабиба Нурмагомедова

С момента своего поражения 6 октября 2018 года Макгрегор продолжает размахивать после драки кулаками, требуя реванша. Однако в ответ отец и, по совместительству, тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ирландец не заслуживает реванша:

«Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал [по настилу]! О каком реванше здесь может идти речь?»

На пресс-конференции в Москве 24 октября 2019 года ирландец публично назвал Нурмагомедова трусом и позволил себе ряд острых высказываний о дагестанцах в целом. Через несколько дней на второй встрече со СМИ Макгрегор повторил свои слова. Это вызвало возмущение у одного из присутствующих, и тот кинул в бойца бутылку. Метателя бутылки немедленно удалили из зала как хулигана и нарушителя порядка. Но спортсмену, который продолжил унижать земляков Нурмагомедова никто из правоохранителей не остановил. Несмотря на очевидное нарушение российского законодательства. Позволю себе указать сотрудникам российских правоохранительных органов, что Макгрегор «наговорил» на срок «от двух до пяти», в соответствии со статьёй 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Под которую полностью подпадают деяния ирландского спортсмена:

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам … расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии… совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации… наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет»

Почему зарубежному бойцу без правил было позволено безнаказанно нарушать российское законодательство, беспощадное к гражданам России — это не риторический вопрос к Прокуратуре РФ. Тем более, что действия ирландского спортсмена, явно решившего воспользоваться безнаказанностью и собрать максимальный пиарный урожай в России, носили выраженный провокационный характер.

Он несколько раз заявил о своем местопребывании в московском отеле «Ритц-Карлтон». Отсутствие суда чревато самосудом. На фоне бездействия властей реакция не заставила себя ждать. В СМИ появилась информация, что толпа дагестанцев приехала к отелю. Около 200 человек стали поджидать Макгрегора у «Ритц-Карлтона». Но и за пределами спортивной площадки он оправдал характеристику отца и тренера Нурмагомедова. К собравшимся ирландский боец без правил так и не вышел.

Обращаясь к прессе, Конор Макгрегор заявил, что чеченцы тоже считают дагестанцев трусами. Статья 29 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от их национальности. В соответствии с Основным законом России агитация, провоцирующая национальную рознь и ненависть категорически запрещена. В нашей многонациональной стране такие действия могут стать искрой межнационального конфликта, чреватого подрывом территориальной целостности государства. Случайно ли высказывания зарвавшегося гостя совпали с тлеющим социально-территориальным конфликтом между Чечнёй и Ингушетией? Провокационные заявления ирландца в адрес целого народа России могут стать катализатором лавинообразных деструктивных процессов. Это уже — компетенция органов государственной безопасности. Которые по непонятной причине безмолвствуют. В отличие от главного федерального телерупора страны — Первого канала. Макрегор стал желанным гостем в развлекательном шоу «Вечерний Ургант».

Конора Макгрегора с восторгом встречают гости и ведущий передачи, где он вдохновенно нарушает ещё один законодательный акт — Федеральный закон о рекламе. Без титровой плашки «на правах рекламы» спортсмен представляет свой бренд виски. При этом боец без правил остается в своем репертуаре, кладёт ноги на стол и снова провоцирует Хабиба Нурмагомедова. Каждая его эскапада вызывает восторг зрителей и поддержку ведущего программы.

Напрашивается закономерный вопрос к руководству Первого канала: неужели рейтинги и прибыль телевещателя компенсируют усилия, которые впоследствии могут потребоваться для восстановления спокойствия во взрывоопасном регионе страны? Или сиюминутный коммерческий интерес для вас выше вопросов государственной важности? Вы не понимаете, что играете с огнём? Мы прекрасно знаем, что любой национальный конфликт легко разжечь, но тлеть он после этого может веками. В социальных сетях (которым вы, кстати, уже очевидно и устойчиво проигрываете по популярности и рекламным бюджетам) уже нарастает возмущение по поводу поведения Макгрегора в России.

Вспомним историю. Настольный теннис в 1971—1972 годах смягчил холодную войну. Речь идет о «Пинг-понговой дипломатии». Во время турнира был налажен контакт между США и Китаем. А футбольное соперничество между Гондурасом и Сальвадором в 1969 году развязало «100-часовую войну», которая стоила жизни тысячи людей. Нетрудно догадаться, чем могла закончится встреча разъярённых дагестанцев и Конора Макгрегора, если бы не работа правоохранительных органов.

Немаловажно, что Хабиб Нурмагомедов представляет Россию на международной арене. И зарубежная общественность своё представление о нашей стране не в последнюю очередь на основании информационного поля вокруг известной персоны. В этот нервный узел Макгрегор тоже нанёс удар. Он обвинил дагестанца в том, что он не выступает под российским флагом. На встрече со студентами Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова 2 апреля 2019 года Хабиб Нурмагомедов опроверг это утверждение:

«Я всегда выхожу с ним. Наверху, на экранах в момент моего выхода ярким сиянием появляется флаг России. Да и вообще меня в Америке называют русским», заявил ХабибНурмагомедов. Он также сообщил, что во время личного разговора с ним Президент России В. Путин посоветовал ему не реагировать на провокации. Но это не снимает ответственности с тех, кто, потворствуя Макгрегору, фактически соучаствуют в нарушении российской Конституции и уголовного законодательства.

«СМИ и те, кто его пригласил, поддакивают Макгрегору. Вы не должны поддерживать его. Если бы вас, гражданина России, начали бы оскорблять, то я бы остановил людей. Он оскорблял народ и людей, которые вместе с советским народом защищали нашу родину», — приводит слова Нурмагомедова РБК.

Есть ещё одно последствие бездействия правоохранительных органов в отношении Конара Макгрегора. Оно создаёт поле для правового нигилизма в сфере применения одной из ключевых для государственных устоев 282 статьи УК РФ. Двойные стандарты в этой медийной борьбе без правил создают новое негласное правило: если иностранцу на нашей территории всё позволено, то почему нам нельзя?