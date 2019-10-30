Белгород, 30 октября 2019, 17:04 — REGNUM На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола 30 октября опубликовано официальное письмо Международной федерации волейбола (ФИВБ) о включении Белгорода в список резервных городов чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ подписан генеральным директором ФИВБ Фабио Азеведо.
В последнем решении Международной федерации волейбола отмечается, что Белгороду предоставлен статус «резервного» города для чемпионата мира ФИВБ среди мужских команд 2022 года.
Напомним, 1 августа 2019 года ФИВБ определилась со всеми площадками, на которых пройдёт чемпионат мира по волейболу 2022 года. Тогда Белгород не вошёл в список городов-участников.
Читайте ранее в этом сюжете: Белгород получил шанс принять чемпионат мира по волейболу-2022