Белгород, , 17:04 — REGNUM На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола 30 октября опубликовано официальное письмо Международной федерации волейбола (ФИВБ) о включении Белгорода в список резервных городов чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Документ подписан генеральным директором ФИВБ Фабио Азеведо.

В последнем решении Международной федерации волейбола отмечается, что Белгороду предоставлен статус «резервного» города для чемпионата мира ФИВБ среди мужских команд 2022 года.

«После инспекционных визитов ФИВБ в города-кандидаты, ФИВБ одобрило 10 городов и мест проведения. Город Белгород, хотя и представил хорошее предложение как город-кандидат, получил несколько низкую общую оценку и не был выбран в качестве города проведения чемпионата. Однако, после пересмотра и принимая во внимание волейбольную историю и культуру города, было принято решение предоставить Белгороду статус «резервного города», — отмечает Фабио Азеведо.

Напомним, 1 августа 2019 года ФИВБ определилась со всеми площадками, на которых пройдёт чемпионат мира по волейболу 2022 года. Тогда Белгород не вошёл в список городов-участников.

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