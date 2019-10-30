Питтсбург, США, , 14:42 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не думает об отказе от российского гражданства и выступления за сборную России. Об этом 30 октября он рассказал журналистам.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную», — сказал Малкин.

Он добавил, что американский паспорт позволяет ему и семье справляться со сложностями, которые появляются при работе в США, а также с социальными и бытовыми вопросами.

«Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к Родине», — заключил Малкин.

Напомним, ранее юрист Дмитрий Мачихин рассказал, что у Малкина есть гражданство США. Сам хоккеист позже подтвердил это, заявив, что не видит в этом ничего плохого.

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