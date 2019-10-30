Тель-Авив, Израиль, , 14:07 — REGNUM Во время матча мира с участием легенд сборных Израиля и Бразилии девушка-арбитр решила сделать селфи с бывшим полузащитником «Милана» и «Реала» Кака. Об этом сообщает Football HQ.

На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним.

https://twitter.com/FootbaII_HQ/status/1189293433539780608

Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2. Один из голов в этой игре забил Кака.

Напомним, Кака является обладателем «Золотого мяча» 2007 года и чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2017 году он объявил о завершении карьеры.

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