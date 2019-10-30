Лос-Анджелес, США, , 13:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:91.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 20 подборов.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал центровой Йонас Валанчюнас, на счету которого дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Даллас» одержал победу над «Денвером» со счётом 109:106, несмотря на трипл-дабл Йокича.

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