Денвер, США, , 13:33 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:106.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Пол Миллсэп, набравший 23 очка. Кроме того, центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показали Тим Хардуэй и Максимилиан Клебер, на счету которых по 14 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Майами» одержал победу над «Атлантой» со счётом 112:97, благодаря 30 очкам Коллинза.

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