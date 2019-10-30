Майами, США, , 13:27 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Джон Коллинз, набравший 30 очков.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал защитник Тайлер Хироу, на счету которого 29 очков. Кроме того, защитник Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хьюстон» одержал победу над «Оклахомой» со счётом 116:112, благодаря 40 очкам Хардена.

Читайте также: 40 очков Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Оклахомой»