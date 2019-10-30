Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Назначена судейская бригада, которая будет работать во время матча между футбольными клубами «Краснодар» и «Ростов». Также будет задействована система VAR. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассудит бригада Алексея Еcькова (Москва), ассистентами назначены Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Сафьян (Москва), резервным судьёй — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Ответственными в работе системы VAR назначены Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Алексей Матюнин (Москва) и Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

ИА REGNUM ранее сообщало, что на игру с «Краснодаром» отправится специальная электричка из Ростова-на-Дону.

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