Москва, , 12:29 — REGNUM На базе московского ЦСКА были украдены бутсы у восьмерых футболистов. Об этом 30 октября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, в числе пострадавших оказались форвард Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники Игорь Дивеев и Георгий Щенников.

Напомним, 30 октября ЦСКА сыграет с «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России. Матч состоится в Москве.

В 1/16 финала турнира ЦСКА одержал победу над «Аланией» со счётом 3:1, а «Уфа» обыграла «Чайку» — 1:0.

Читайте также: ЦСКА обыграл «Аланию» в 1/16 финала Кубка России