Будапешт, , 12:13 — REGNUM Борцы вольного стиля Мирза Схулухия (70 кг) и Тариел Гаприндашвили (79 кг) стали чемпионами мира на Чемпионате мира U-23 в Будапеште. Об этом 30 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Схулухия одержал победу в поединке с российским спортсменом, Гаприндашвили одолел азербайджанского борца и завоевал золотую медаль.

В весовой категории до 97 кг Гиви Мачарашвили проиграл белорусскому спортсмену в борьбе за третье место. Зурико Урташвили (125 кг) и Георгий Сулава (74 кг), также участвовали в полуфинале чемпионата U-23, но оба проиграли. 31 октября они будут бороться за бронзовую медаль.