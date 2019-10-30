Париж, , 12:05 — REGNUM Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев проиграл представителю Франции Жереми Шарди в первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев 11 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 1 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге Шарди, который является 65-й ракеткой мира, сыграет с победителем матча между чилийским теннисистом Кристианом Гарином и американцем Джоном Иснером.

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