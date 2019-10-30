Роттердам, Нидерланды, , 11:44 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат возглавил голландский «Фейеноорд». Об этом сообщает AD.nl.

Адвокат будет работать на посту главного тренера «Фейеноорда» в качестве исполняющего обязанности. 72-летний специалист сменит в этой должности Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона.

Отметим, что Стам возглавил «Фейеноорд» летом 2019 года. Под его руководством команда набрала 14 очков после 11 туров и занимает 11-е место в чемпионате Нидерландов.

Напомним, ранее Адвокат был главным тренером ПСВ, «Глазго Рейнджерс», «Зенита», а также сборных Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии.

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