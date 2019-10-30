Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной Хоккейной Лиги «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя результативными действиями в матче с «Калахари Флэймз» 30 октября. Благодаря игре россиянина, «Каролина» одержала вторую победу подряд, переиграв с минимальным преимуществом «Калгари» со счетом 2:1. Встреча прошла при 14 тысячах болельщиков «Пи-Эн-Си Арены» в маленьком городе Роли в штате Северная Каролина.

2-й номер драфта 2018 года забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, известного своим голом в ворота российской сборной на чемпионате мира 2011 года. В середине третьего периода Свечников поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за ленточку, сравняв счёт на табло. Эта шайба стала первой в своём роде в НХЛ, до этого подобный трюк использовался только на мировых первенствах и в рамках чемпионата КХЛ. Гол Андрея Свечникова был признан лучшим за прошедший игровой день НХЛ.

На 53-й минуте встречи россиянин реализовал численное большинство своей команды, оформив дубль во второй встрече подряд. 19-летний вундеркинд провёл все 12 матчей за «Каролину» в текущем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (5+7) результативных баллов по системе «гол+пас».