Барселона, Испания, , 11:29 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне. Об этом 30 октября сообщает Actu Foot.

Месси оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Теперь у него 608 голов на клубном уровне в 695 матчах. По этому показателю он обогнал Криштиану Роналду, у которого 606 забитых голов за 813 игр.

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Отмечается также, что в среднем Месси забивает по 0,87 гола за матч. У Роналду этот показатель составляет 0,75 гола за игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в карьере.

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