Москва, , 11:09 — REGNUM Российская заявочная кампания на чемпионат мира 2018 года была проведена блестяще. Об этом 30 октября заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков, сообщает ТАСС.

По словам Колоскова, только благодаря блестящей заявочной кампании Россия получила право на проведение ЧМ-2018.

«Выиграли за счёт того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и всё. Чемпионат прошёл, был признан самым блестящим за всю историю», — сказал Колосков.

Он добавил, что появившаяся информация о подкупе чиновников ФИФА при выборе места проведения ЧМ-2018 не соответствует действительности. «Исключено абсолютно», — добавил Колосков.

Кроме того, как отметил экс-глава РФС, до чемпионата мира эта тема не раз поднималась в зарубежных СМИ, однако никаких доказательств предоставлено не было.

Ранее, 29 октября, портал The Insider заявил, что оргкомитет «Россия-2018» подготовил досье на чиновников из ФИФА, в которых содержались варианты получения голосов от них. Утверждалось, что на некоторых из представителей ФИФА якобы можно оказать влияние с помощью финансовых вознаграждений.

Напомним, ФИФА одобрила российскую заявку 2 декабря 2010 года на голосовании в швейцарском Цюрихе. Мундиаль прошёл с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. Чемпионом мира стала сборная Франции.