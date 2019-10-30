Брешиа, Италия, , 10:47 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над «Брешией» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Интера» голы забили нападающие Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. После этого защитник миланского клуба Милан Шкриньяр отметился автоголом.

В настоящее время «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 25 очков. Нерадзурри на два очка опережают «Ювентус», у которого матч в запасе.

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