Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 октября сообщается на сайте лиги.

В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3) Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, принеся своей команде победу в овертайме. Причём он вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ, на его счету 669 шайб.

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Второй звездой признан российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. В игре с «Калгари Флэймз» (2:1) 19-летний хоккеист оформил дубль.

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Замкнул тройку форвард «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, который забросил три шайбы в матче с «Чикаго Блэхкхоукс» (3:0).

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