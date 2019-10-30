Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Об этом 30 октября сообщается на сайте лиги.

Овечкин оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Теперь на его счету 669 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке бомбардиров он опередил Люка Робитайла, у которого 668 шайб.

Отметим, что следующей целью Овечкина является результат Теэму Селянне, у которого 684 гола. Рекордсменом НХЛ по заброшенным шайбам является Уэйн Гретцки (894).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Торонто» в овертайме со счётом 4:3. Овечкин забил два гола и отдал две результативные передачи.

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