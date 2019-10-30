Москва, , 09:35 — REGNUM Пять хоккеисток женской хоккейной команды «Агидели» из Уфы вместе с тренером приглашены в расположение национальной сборной России для подготовки к «Турниру пяти наций». Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЖХЛ.

К «Турниру пяти наций» будут готовится вратарь Анна Пругова, защитник Мария Баталова и нападающие Екатерина Лебедева, Елизавета Роднова и Ольга Сосина.

Отмечается, что матчи пройдут с 6 по 10 ноября в городе Дмитров Московской области.

Расписание матчей сборной России на «Турнире пяти наций»:

6 ноября Россия — Финляндия;

7 ноября Россия — Германия;

9 ноября Россия — Швейцария;

10 ноября Чехия — Россия.