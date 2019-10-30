Детройт, США, , 09:06 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин, Патрик Немет и Филип Гронек. У «Эдмонтона» единственный точный бросок на счету Леона Драйзайтля.

Отметим, что «Детройт» прервал серию из восьми поражений подряд.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после 13 матчей. «Эдмонтон» идёт на седьмом месте с 17 очками после 13 игр.

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