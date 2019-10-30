Питтсбург, США, , 08:57 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джастин Шульц, Джаред Макканн, Доминик Симон, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель Зак Астон-Риз и Доминик Кагун. У «Филадельфии» отличился Оскар Линдблом.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 16 очков после 13 матчей. «Филадельфия» идёт на 22-м месте с 11 очками после 11 игр.

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