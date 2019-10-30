Москва, , 08:13 — REGNUM Более 530 человек из разных городов России внесены в список МВД РФ как болельщики, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом 30 октября сообщает ТАСС.

Болельщик

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке находятся люди от 18 до 45 лет. Причем из них 11 женщин.

В основном запрет для указанных лиц действует до 2020 года. Однако некоторым запрещено посещать спортивные мероприятия до 2022 года.

Чёрный список болельщиков был составлен правоохранительными органами перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира по футболу.