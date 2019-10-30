Нью-Йорк, США, , 07:53 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде хоккеисты «Тампы» открыли счёт, гол забил российский нападающий Никита Кучеров.

Однако затем игрокам «Рейнджерс» удалось забросить четыре шайбы и одержать победу в матче. Отличились Каапо Какко, Филип Хитил, Адам Фокс и Райан Строум. Результативными передачами отметились российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.

На сегодняшний день «Рейджерс» занимают 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после 10 матчей. «Тампа» идёт на 20-м месте с 12 очками после 11 игр.

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