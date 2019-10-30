Даллас, США, , 07:46 — REGNUM «Даллас Старз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

К середине второго периода «Миннесота» вела в счёте с разницей в три шайбы. Отличились Джейсон Цукер, Эрик Стаал и Райан Сутер.

Однако затем «Даллас» смог забить шесть голов. Три шайбы забросил российский нападающий Александр Радулов, оформив хет-трик. Также точными бросками отметились Роопе Хинц, Джо Павелски и Тайлер Сегин.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 11 очков после 14 матчей. «Миннесота» идёт на 28-м месте с восемью очками после 12 игр.

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