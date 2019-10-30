Роли, США, , 07:36 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм. «Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.

На сегодняшний день «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 17 очков после 12 матчей. «Калгари» идёт на 17-м месте с 14 очками после 14 игр.

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