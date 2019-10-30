Торонто, Канада, , 07:31 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» российский форвард Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Ещё один дубль оформил Джон Карлсон.

В составе «Торонто» дубль на счету нападающего Остона Мэттьюса, ещё один гол забил Анреас Юнссон.

Эта победа позволила «Вашингтону» выйти на первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 21 очко после 14 матчей. «Торонто» идёт на 14-м месте с 15 очками после 14 игр.

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