Москва, , 17:28 — REGNUM Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России (ФКС) объявили о старте Чемпионата России по интерактивному футболу 2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКС.

Чемпионат будет проводиться по игре FIFA 20 на платформах Playstation 4 и Xbox One. Отмечается, что будет использован режим Ultimate Team. Отборочный этап пройдет со 2 по 27 ноября 2019 года. Основной — с 30 ноября по 1 декабря. Гранд-финал запланирован на 8 декабря, он пройдёт в Москве, в комплексе Yota Arena.

В рамках основного этапа будет использована швейцарская система, по его итогам 16 лидеров будут поделены на пары и сыграют плей-офф до полуфинала. Победитель гранд-финала получит звание чемпиона России. Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн рублей. Отмечается также, что в турнире смогу принять участие граждане России возрастом не младше 14 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 22 ноября 2019 года состоится киберспортивный турнир Special Invitational Season 2 по игре Warface. Он будет приурочен к премьере российского постапокалиптического фильма «Аванпост».

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