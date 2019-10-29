Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин знает причины поражения от «Зенита» (Санкт-Петербург), которое жёлто-синие потерпели в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:6.

«Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке, — это звучит смешно и сюрреалистично. Разговор не об этом. Футболисты, к сожалению, смотрят в таблицу — отсюда и такие результаты, как с «Зенитом», — сказал наставник в интервью для программы «Футбол России».

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, заработав 29 очков. Лидер — «Зенит», у которого 32 очка. Третью позицию занимает столичный «Локомотив» с 29 очками.

При этом Карпин считает, что говорить о чемпионской гонке пока рано.

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