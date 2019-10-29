Москва, , 16:50 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не видит ничего скандального в том, что у хоккеиста Евгения Малкина есть гражданство США.

«Не понимаю вообще скандала вокруг американского гражданства у хоккеиста Евгения Малкина. Оно мешает ему выступать за сборную России? Не мешает, от российского он не отказывался», — отметил Лебедев в Facebook.

Он напомнил, что спорт — вне политики.

«Спорт всегда был вне политики, и мне очень не нравятся попытки привязать одно к другому. Удобно Малкину жить с двумя гражданствами? Да пусть хоть пять себе оформит, лишь бы за нашу сборную играл хорошо», — рассуждает парламентарий.

«То же самое могу сказать по поводу наших олимпийцев, которые из-за допинговых скандалов вынуждены выступать под нейтральным флагом. Все отлично знают, что это наши, русские спортсмены, так же как американцы отлично понимают, из какой страны приехали столь любимые ими игроки. И ничего, это не мешает им болеть за Малкина и еще за 30 с лишним российских хоккеистов, которые в этом сезоне выступают в НХЛ», — указал Лебедев.

Он призвал не мешать спорт и политику, а также прекратить искать «чёрную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, хоккеист Евгений Малкин подтвердил информацию о двух гражданствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США